Бывший футболист Джермейн Дефо является одним из кандидатов на тренерское кресло клуба из Чемпионшипа

"Черные коты" в этом сезоне не радуют собственных болельщиков своими результатами: 15-е место в турнирной таблице за тур до конца чемпионата. Кроме того, руководство клуба решило уволить Тони Моубрея в декабре, когда "Сандерленд" занимал 9-ю строчку в Чемпионшипе, что еще больше может удивлять рядового болельщика таким решением. Впрочем, "черные коты" решили готовиться к следующему сезону и в поисках нового руководителя обратились к бывшему игроку клуба Джермейну Дефо. Англичанин, который находился на трибунах во время поединка "Лидс"-"Сандерленд" заявил, что никакого собеседования он не проходил в клубе.

"У меня не было никакого интервью или чего-то подобного. Я говорил о людях, которые, очевидно, хотят уйти со мной, об определенных игроках, которых я знаю, что могу привлечь, о молодых ведущих игроках страны, которых я могу привлечь, чтобы попытаться вернуть клуб в Премьер-лигу. У меня были такие разговоры. Так что на самом деле ничего не изменилось, но я еще не прошел собеседование. Я ходил на игру Лидс - Сандерленд и просто наблюдал за командой и тому подобное. Вот и все", - цитирует англичанина The Sun.

Напомним, что Джермейн Дефо провел в "Сандерленде" три сезона с 2014 по 2017 год, забив 37 голов в 93 матчах. Сейчас он находится на посту тренера U18 лондонского "Тоттенхэма".