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Бывший футболист Джермейн Дефо является одним из кандидатов на тренерское кресло клуба из Чемпионшипа

Англия

Об этом сообщает The Sun

Бывший футболист Джермейн Дефо является одним из кандидатов на тренерское кресло клуба из Чемпионшипа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Черные коты" в этом сезоне не радуют собственных болельщиков своими результатами: 15-е место в турнирной таблице за тур до конца чемпионата. Кроме того, руководство клуба решило уволить Тони Моубрея в декабре, когда "Сандерленд" занимал 9-ю строчку в Чемпионшипе, что еще больше может удивлять рядового болельщика таким решением. Впрочем, "черные коты" решили готовиться к следующему сезону и в поисках нового руководителя обратились к бывшему игроку клуба Джермейну Дефо. Англичанин, который находился на трибунах во время поединка "Лидс"-"Сандерленд" заявил, что никакого собеседования он не проходил в клубе.

"У меня не было никакого интервью или чего-то подобного. Я говорил о людях, которые, очевидно, хотят уйти со мной, об определенных игроках, которых я знаю, что могу привлечь, о молодых ведущих игроках страны, которых я могу привлечь, чтобы попытаться вернуть клуб в Премьер-лигу. У меня были такие разговоры. Так что на самом деле ничего не изменилось, но я еще не прошел собеседование. Я ходил на игру Лидс - Сандерленд и просто наблюдал за командой и тому подобное. Вот и все", - цитирует англичанина The Sun.

Напомним, что Джермейн Дефо провел в "Сандерленде" три сезона с 2014 по 2017 год, забив 37 голов в 93 матчах. Сейчас он находится на посту тренера U18 лондонского "Тоттенхэма".

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Джермейн Дефо Сандерленд
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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