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Невилл: Челси нужны опытные игроки, а не подписание восьмилетних контрактов

Англия

Мнение легенды "МЮ"

Невилл: Челси нужны опытные игроки, а не подписание восьмилетних контрактов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал руководство "Челси" подписание долгосрочных контрактов с молодыми новичками команды.

"Им нужны хорошие, опытные игроки, они не могут идти по пути подписания восьмилетних контрактов.

Восьмилетние контракты плохи во многих отношениях. Не думаю, что они имеют какой-то смысл. Они не очень хороши для молодого игрока.

Клуб может думать, что они таким образом устанавливает контроль, но молодой игрок в возрасте 21-22-х лет думает: "Я богатый, я действительно богат". Для некоторых это проблема, она влияет на их образ мышления", - сказал он в подкасте.

По итогам 35 туров "Челси" (две игры в запасе) занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Гари Невилл Челси (Лондон) контракт
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Источник:
Chelseanews
Опубликовал: Александр Бураков
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