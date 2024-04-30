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Невилл: Челси нужны опытные игроки, а не подписание восьмилетних контрактов
Мнение легенды "МЮ"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал руководство "Челси" подписание долгосрочных контрактов с молодыми новичками команды.
"Им нужны хорошие, опытные игроки, они не могут идти по пути подписания восьмилетних контрактов.
Восьмилетние контракты плохи во многих отношениях. Не думаю, что они имеют какой-то смысл. Они не очень хороши для молодого игрока.
Клуб может думать, что они таким образом устанавливает контроль, но молодой игрок в возрасте 21-22-х лет думает: "Я богатый, я действительно богат". Для некоторых это проблема, она влияет на их образ мышления", - сказал он в подкасте.
По итогам 35 туров "Челси" (две игры в запасе) занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ.
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