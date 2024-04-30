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Один из ветеранов Вест Хэма может покинуть клуб летом

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Один из ветеранов Вест Хэма может покинуть клуб летом

Майкл Антонио, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Майкл Антонио является ключевым человеком для Дэвида Мойеса во время его пребывания на посту главного тренера и игрок был основным нападающим "Вест Хэма" в последние годы. Впрочем, девятилетняя карьера в составе "молотобойцев" может закончиться у футболиста.

Ожидается, что "Вест Хэм" позволит Майклу Антонио покинуть клуб, когда его контракт закончится в июне. У лондонцев есть возможность продлить соглашение еще на 12 месяцев, но считается, что они готовы отпустить 34-летнего игрока свободным агентом. Также руководство клуба рассматривает уход форварда из команды ввиду того, что в начале этого сезона футболист пропустил почти три месяца из-за травмы колена.

Добавим, что в этом сезоне Майкл Антонио провел 29 матчей, где отметился 7 голами и 2 передачами.

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Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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