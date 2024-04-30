Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из ветеранов Вест Хэма может покинуть клуб летом
Об этом сообщает Football Insider
Майкл Антонио, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Майкл Антонио является ключевым человеком для Дэвида Мойеса во время его пребывания на посту главного тренера и игрок был основным нападающим "Вест Хэма" в последние годы. Впрочем, девятилетняя карьера в составе "молотобойцев" может закончиться у футболиста.
Ожидается, что "Вест Хэм" позволит Майклу Антонио покинуть клуб, когда его контракт закончится в июне. У лондонцев есть возможность продлить соглашение еще на 12 месяцев, но считается, что они готовы отпустить 34-летнего игрока свободным агентом. Также руководство клуба рассматривает уход форварда из команды ввиду того, что в начале этого сезона футболист пропустил почти три месяца из-за травмы колена.
Добавим, что в этом сезоне Майкл Антонио провел 29 матчей, где отметился 7 голами и 2 передачами.
Популярное сейчас
- Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом
- Роберт всемогущий. Барселона — Валенсия 4:2. Видео голов и обзор матча
- Примера. Барселона — Валенсия 4:2. Парад ошибок и мощь Левандовского
- Бернарду Силва: Реал - странная команда
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО