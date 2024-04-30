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Ливерпуль проявляет интерес к голкиперу Бернли

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ливерпуль проявляет интерес к голкиперу Бернли

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После появления слухов о том, что второй голкипер мерсисайдцев Куивин Келлехер может покинуть команду летом, руководство клуба занялось поисками на позицию резервного вратаря. Взгляд "Ливерпуля" направлен на футболиста "Бернли" Джеймса Траффорда.

По информации британского СМИ, бывший воспитанник академии "Манчестер Сити" высоко оценен специалистами по подбору персонала и возглавляет их шорт-лист голкиперов, поскольку "красные" готовятся начать новую эру с Арне Слотом. В этом сезоне Джеймсу Траффорду удалось лишь дважды сохранить свои ворота сухими, но он впечатляет своими навыками игры на линии и умением играть ногами.

Добавим, что по данным transfermarkt, стоимость голкипера "Бернли" составляет 18 млн евро.

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Ливерпуль Бернли
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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