Ливерпуль проявляет интерес к голкиперу Бернли

После появления слухов о том, что второй голкипер мерсисайдцев Куивин Келлехер может покинуть команду летом, руководство клуба занялось поисками на позицию резервного вратаря. Взгляд "Ливерпуля" направлен на футболиста "Бернли" Джеймса Траффорда.

По информации британского СМИ, бывший воспитанник академии "Манчестер Сити" высоко оценен специалистами по подбору персонала и возглавляет их шорт-лист голкиперов, поскольку "красные" готовятся начать новую эру с Арне Слотом. В этом сезоне Джеймсу Траффорду удалось лишь дважды сохранить свои ворота сухими, но он впечатляет своими навыками игры на линии и умением играть ногами.

Добавим, что по данным transfermarkt, стоимость голкипера "Бернли" составляет 18 млн евро.