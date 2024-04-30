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Снейдер: Тен Хаг потерял уважение игроков МЮ после конфликта с Роналду
Уэсли не на стороне соотечественника
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник мадридского "Реала", миланского "Интера" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер подверг критике наставника "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага.
"Тен Хаг допустил ошибку, поссорившись с Роналду. Он потерял всеобщее уважение после этого. Он думал, что все будет наоборот, но в итоге все пошло не по его плану. Ребята в раздевалке тогда подумали: "Этот человек сумасшедший?", - сказал Снейдер в эфире нидерландского телешоу Veronica Offside.
Напомним, конфликт между Роналду и Тен Хагом в "МЮ" произошел в конце 2022 года. Вскоре клуб расторг контракт со звездным португальцем по взаимному согласию.
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