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Шервуд о том, как Кристиан Ромеро выступил в лондонском дерби: Он играет необдуманно

Англия

Бывший менеджер шпор раскритиковал игрока лондонской команды

Шервуд о том, как Кристиан Ромеро выступил в лондонском дерби: Он играет необдуманно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Поражение "Тоттенхэма" от "Арсенала" в принципиальном дерби не только предоставило возможность продолжить "канонирам" бороться за чемпионство в Премьер-лиге, но одновременно повредили собственным шансам попасть в Лигу чемпионов. Тим Шервуд считает, что если бы Давид Рая не подарил "шпорам" гол, когда он подарил мяч Ромеро, то они могли бы проиграть. Кроме того, бывшему тренеру "Тоттенхэма" не нравится нынешняя форма Кристиана.

"Он играет необдуманно. Это отчаянные действия. Да, он несколько раз выходил из-под контроля (во время дерби на севере Лондона). Но в этом нет никакого плана. Мы проиграем 3:0 и он будет делать все, что захочет. Если вратарь, Рая, не допускает этой ошибки, то в итоге они получили бы четыре или пять голов. Рая отдает мяч, это поднимает толпу и игроков "Тоттенхэма". Он (Ромеро) взял это на себя. Это просто свобода, которую Анге дает этим игрокам. Любите это или ненавидьте. Мне нравится его характер. Иногда он может вскипеть, но он не тот, кому я бы полностью доверял. Впрочем, я думаю, что он хороший игрок и один из лучших, которые у них есть", - цитирует Тима Шервуда HITC.

Добавим, что следующий свой поединок "Тоттенхэм" сыграет 2 мая на выезде против "Челси".

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Тоттенхэм (Лондон) Тим Шервуд Кристиан Ромеро
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Источник:
HITC
Опубликовал: Александр Гресь
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