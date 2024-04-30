Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон хочет приобрести летом полузащитника Борнмута
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды задолго до конца чемпионата сохранили себе прописку на следующий сезон несмотря на прогнозы, что "волки" и "вишни" будут бороться за выживание. Кроме того, руководство "Вулверхэмптона" уже присматривается к потенциальным новичкам и, в частности, им может стать один из игроков "Борнмута".
Босс "волков" Гари О'Нил является большим поклонником Льюиса Кука после того, как ранее работал с ним во время его выступлений на "Виталити Стэдиум". У 27-летнего игрока текущее соглашение с "вишнями" заканчивается в июне 2025 года и поэтому "Вулверхэмптон" хочет воспользоваться возможностью приобрести игрока по достаточно низкой цене. В свою очередь, "Борнмут" надеется договориться с Куком о продлении контракта этим летом после его удивительного развития после прихода на пост главного тренера Андони Ираолы.
Добавим, что Льюис Кук в этом сезоне провел 35 матчей, где отметился 3 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 млн евро.
Популярное сейчас
- Бавария – Реал Мадрид. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Лиги Чемпионов на 30.04.2024
- Умер бывший тренер Динамо и сборной Украины, Полесье победило Ворсклу. Главные новости за 29-е апреля
- Давид Луис ответил на критику за игру в Челси: Эти люди забыли прошлое
- Бернарду Силва: Реал - странная команда
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО