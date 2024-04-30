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Вулверхэмптон хочет приобрести летом полузащитника Борнмута

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Вулверхэмптон хочет приобрести летом полузащитника Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Обе команды задолго до конца чемпионата сохранили себе прописку на следующий сезон несмотря на прогнозы, что "волки" и "вишни" будут бороться за выживание. Кроме того, руководство "Вулверхэмптона" уже присматривается к потенциальным новичкам и, в частности, им может стать один из игроков "Борнмута".

Босс "волков" Гари О'Нил является большим поклонником Льюиса Кука после того, как ранее работал с ним во время его выступлений на "Виталити Стэдиум". У 27-летнего игрока текущее соглашение с "вишнями" заканчивается в июне 2025 года и поэтому "Вулверхэмптон" хочет воспользоваться возможностью приобрести игрока по достаточно низкой цене. В свою очередь, "Борнмут" надеется договориться с Куком о продлении контракта этим летом после его удивительного развития после прихода на пост главного тренера Андони Ираолы.

Добавим, что Льюис Кук в этом сезоне провел 35 матчей, где отметился 3 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 млн евро.

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Вулверхэмптон Борнмут
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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