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Ньюкасл заинтересовался бывшим тренером Челси
Маурицио Сарри может вернуться в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Маурицио Сарри в середине марта покинул пост главного тренера "Лацио" и остался без работы. Но специалистом уже интересуются некоторые клубы Премьер-Лиги.
Например, "Ньюкасл", они уже прислали Сарри очень хорошее предложение, но его детали неизвестны.
Маурицио уже был тренером клуба АПЛ. Он возглавил "Челси" в сезоне 2018/2019. Тогда команда заняла третье место в турнирной таблице АПЛ.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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