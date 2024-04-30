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Ньюкасл заинтересовался бывшим тренером Челси

Англия

Маурицио Сарри может вернуться в АПЛ

Ньюкасл заинтересовался бывшим тренером Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Маурицио Сарри в середине марта покинул пост главного тренера "Лацио" и остался без работы. Но специалистом уже интересуются некоторые клубы Премьер-Лиги.

Например, "Ньюкасл", они уже прислали Сарри очень хорошее предложение, но его детали неизвестны.

Маурицио уже был тренером клуба АПЛ. Он возглавил "Челси" в сезоне 2018/2019. Тогда команда заняла третье место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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