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Фулхэм оштрафован и лишен права регистрировать новых игроков

Англия

Клуб должен оплатить штраф

Фулхэм оштрафован и лишен права регистрировать новых игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-лига оштрафовала "Фулхэм" на 75 000 фунтов стерлингов и временно запретила клубу регистрировать новых игроков академии, которые ранее были зарегистрированы в других клубах.

Это решение связано с переходом Фабио Карвалью в "Ливерпуль". Премьер-лига заявила, что «Фулхэм» «согласился с нарушением правил АПЛ относительно регистрации игроков.

Запрет продлится один год, то есть закончится 15 апреля 2025 года.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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