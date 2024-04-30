Фулхэм оштрафован и лишен права регистрировать новых игроков

Премьер-лига оштрафовала "Фулхэм" на 75 000 фунтов стерлингов и временно запретила клубу регистрировать новых игроков академии, которые ранее были зарегистрированы в других клубах.

Это решение связано с переходом Фабио Карвалью в "Ливерпуль". Премьер-лига заявила, что «Фулхэм» «согласился с нарушением правил АПЛ относительно регистрации игроков.

Запрет продлится один год, то есть закончится 15 апреля 2025 года.

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