Бывший игрок сборной Англии считает, что Челси совершил ошибку, отпустив своего лидера

Ранее защитник "Челси" Тьяго Силва объявил, что покинет команду в конце этого сезона. Бывший футболист сборной Англии Оуэн Харгривз считает, что команда Маурисио Почеттино совершила ошибку, позволив ему игроку уйти.

"Челси" должен был удержать его. Я думаю, они просто должны были это сделать потому, что у них плохой сезон из-за отсутствия лидеров. Нет опытных игроков. "Синие" должны их привлекать, а не терять!

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С другой стороны, Силва выиграл Лигу чемпионов и является одним из лучших центральных защитников всех времен. Он был бы хорошим наставником для молодых игроков".