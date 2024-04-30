  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бывший игрок сборной Англии считает, что Челси совершил ошибку, отпустив своего лидера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок сборной Англии считает, что Челси совершил ошибку, отпустив своего лидера

Англия

Он был бы хорошим наставником для молодых игроков (с)

Бывший игрок сборной Англии считает, что Челси совершил ошибку, отпустив своего лидера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее защитник "Челси" Тьяго Силва объявил, что покинет команду в конце этого сезона. Бывший футболист сборной Англии Оуэн Харгривз считает, что команда Маурисио Почеттино совершила ошибку, позволив ему игроку уйти.

"Челси" должен был удержать его. Я думаю, они просто должны были это сделать потому, что у них плохой сезон из-за отсутствия лидеров. Нет опытных игроков. "Синие" должны их привлекать, а не терять!

Читайте такжеТьяго Силва объявил об уходе из Челси этим летом

С другой стороны, Силва выиграл Лигу чемпионов и является одним из лучших центральных защитников всех времен. Он был бы хорошим наставником для молодых игроков".

Тьяго присоединился к "Челси" на правах свободного агента в 2020 году.

По теме
yellow-arrow
Фулхэм оштрафован и лишен права регистрировать новых игроков
yellow-arrow
Эвертон официально сообщил, что Миколенко операция не потребуется
yellow-arrow
Ньюкасл заинтересовался бывшим тренером Челси
Тьяго Силва Оуэн Харгривз Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости