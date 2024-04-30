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Бывший игрок сборной Англии считает, что Челси совершил ошибку, отпустив своего лидера
Он был бы хорошим наставником для молодых игроков (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Ранее защитник "Челси" Тьяго Силва объявил, что покинет команду в конце этого сезона. Бывший футболист сборной Англии Оуэн Харгривз считает, что команда Маурисио Почеттино совершила ошибку, позволив ему игроку уйти.
"Челси" должен был удержать его. Я думаю, они просто должны были это сделать потому, что у них плохой сезон из-за отсутствия лидеров. Нет опытных игроков. "Синие" должны их привлекать, а не терять!Читайте такжеТьяго Силва объявил об уходе из Челси этим летом
С другой стороны, Силва выиграл Лигу чемпионов и является одним из лучших центральных защитников всех времен. Он был бы хорошим наставником для молодых игроков".
Тьяго присоединился к "Челси" на правах свободного агента в 2020 году.
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