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Эвертон получил отсрочку платежа от 777 Partners, долг клуба достигает 200 млн фунтов стерлингов
Клуб должен вернуть средства компании MSP Sports Capital
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" получил отсрочку платежа в размере 16 млн фунтов стерлингов на текущие операционные расходы от потенциальных покупателей клуба 777 Partners, что увеличивает общую сумму, одолженную инвестиционным фондом до 200 млн фунтов стерлингов.
В сентябре 777 согласился приобрести 94% акций клуба, принадлежащих владельцу Фархаду Мошири, но сделка, которая до сих пор не утверждена Премьер-лигой, затягивается.
Главным препятствием остается выплата кредита MSP Sports Capital в размере 158 млн фунтов стерлингов, взятого на строительство нового стадиона.
Последний платеж "ирисок" ожидался в начале этого месяца, но представитель 777 сообщил:
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"По состоянию на вторник, 30 апреля, 777 предоставил новый кредит для покрытия потребностей клуба".
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