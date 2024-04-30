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Эвертон получил отсрочку платежа от 777 Partners, долг клуба достигает 200 млн фунтов стерлингов

Англия
Обновлено

Клуб должен вернуть средства компании MSP Sports Capital

Эвертон получил отсрочку платежа от 777 Partners, долг клуба достигает 200 млн фунтов стерлингов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" получил отсрочку платежа в размере 16 млн фунтов стерлингов на текущие операционные расходы от потенциальных покупателей клуба 777 Partners, что увеличивает общую сумму, одолженную инвестиционным фондом до 200 млн фунтов стерлингов.

В сентябре 777 согласился приобрести 94% акций клуба, принадлежащих владельцу Фархаду Мошири, но сделка, которая до сих пор не утверждена Премьер-лигой, затягивается.

Главным препятствием остается выплата кредита MSP Sports Capital в размере 158 млн фунтов стерлингов, взятого на строительство нового стадиона.

Последний платеж "ирисок" ожидался в начале этого месяца, но представитель 777 сообщил:

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"По состоянию на вторник, 30 апреля, 777 предоставил новый кредит для покрытия потребностей клуба".

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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