Мудрику может стать ещё сложнее. Челси нацелился на левого вингера Манчестер Сити

Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Саймон Филлипс, "Челси" рассматривает разные варианты усиления атаки и проявляет высокий интерес к кандидатуре Грилиша. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Грилиш провел 35 матча во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

????????| Chelsea have internally discussed making a move for Jack Grealish.



