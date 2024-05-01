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Мудрику может стать ещё сложнее. Челси нацелился на левого вингера Манчестер Сити

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Ещё один потенциальный конкурент для украинца

Мудрику может стать ещё сложнее. Челси нацелился на левого вингера Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Саймон Филлипс, "Челси" рассматривает разные варианты усиления атаки и проявляет высокий интерес к кандидатуре Грилиша. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Грилиш провел 35 матча во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Опубликовал: Александр Бураков
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