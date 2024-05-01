Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрику может стать ещё сложнее. Челси нацелился на левого вингера Манчестер Сити
Ещё один потенциальный конкурент для украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Саймон Филлипс, "Челси" рассматривает разные варианты усиления атаки и проявляет высокий интерес к кандидатуре Грилиша. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 65 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Грилиш провел 35 матча во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
????????| Chelsea have internally discussed making a move for Jack Grealish.— Pubity Sport (@pubitysport) April 30, 2024
(via @siphillipssport) pic.twitter.com/i9dXehnmul
Популярное сейчас
- Лунин отреагировал на ничью Реала с Баварией
- Бавария - Реал 2:2. Лунин уверенно отыграл весь поединок. Обзор матча и видео голов
- Сербский Партизан уволил экс-игрока Шахтера с поста главного тренера
- 90 минут Мудрика. Известны оценки украинца за матч против Астон Виллы
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО