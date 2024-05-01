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Лучший друг Зинченко может сменить клуб. Арсенал готов продать Жезуса
Об этом сообщает The Athletic
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики были свидетелями отдельных проявлений яркой игры Габриэля Жезуса, напоминающих его выступления в предыдущем сезоне, но эти моменты были в лучшем случае эпизодическими в текущей кампании. Итак, несмотря на то, что Жезус имеет контракт до 2027 года, его будущее в "Арсенале" далеко от определенности.
По информации американского издания, клуб ищет усиление в атаке и может быть готовым отпустить бразильца или Эдди Нкетиа, чтобы облегчить входящие трансферы. Хотя конкретных предложений еще не поступало, спортивный директор "Арсенала" Эду Гаспар начал переговоры с потенциальными претендентами, предполагая, что у Жезуса могут быть варианты с другими клубами. Кроме того, хорошая игра Кая Хавертца пошатнула позиции бразильца, который в последних нескольких матчах появлялся со скамейки запасных.
Добавим, что в этом сезоне Габриэль Жезус провел 33 поединка, где отметился 8 голами и 7 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 70 млн евро.
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