Лучший друг Зинченко может сменить клуб. Арсенал готов продать Жезуса

Болельщики были свидетелями отдельных проявлений яркой игры Габриэля Жезуса, напоминающих его выступления в предыдущем сезоне, но эти моменты были в лучшем случае эпизодическими в текущей кампании. Итак, несмотря на то, что Жезус имеет контракт до 2027 года, его будущее в "Арсенале" далеко от определенности.

По информации американского издания, клуб ищет усиление в атаке и может быть готовым отпустить бразильца или Эдди Нкетиа, чтобы облегчить входящие трансферы. Хотя конкретных предложений еще не поступало, спортивный директор "Арсенала" Эду Гаспар начал переговоры с потенциальными претендентами, предполагая, что у Жезуса могут быть варианты с другими клубами. Кроме того, хорошая игра Кая Хавертца пошатнула позиции бразильца, который в последних нескольких матчах появлялся со скамейки запасных.

Добавим, что в этом сезоне Габриэль Жезус провел 33 поединка, где отметился 8 голами и 7 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 70 млн евро.