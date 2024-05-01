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Тоттенхэм проявляет интерес к защитнику Болоньи

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Тоттенхэм проявляет интерес к защитнику Болоньи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кристиан Ромеро, Раду Драгусин, Дестини Удоджи, Викарио, Родриго Бентанкур и Деян Кулусевски - все они были приобретены "шпорами" из Италии в последнее время. В этом есть влияние трансферный консультант "Тоттенхэма" Фабио Паратичи, который является их бывшим спортивным директором, но сейчас отбывает дисквалификацию. Паратичи получил новые отличные отзывы от своих контактов в Италии относительно центрального защитника, который также может сыграть и слева в обороне.

Речь идет о Риккардо Калафиори, который вместе с "Болоньей" проводят прекрасный сезон. Центральный защитник помог своей команде, занимающей четвертое место, записать третий лучший показатель защиты в Серии А в этом сезоне. Кроме того, подопечные Тьяго Мотты имеют все шансы попасть в Лигу чемпионов, что будет безумным достижением для клуба. Тренер "шпор" Анге Постекоглу хочет укрепить защиту в своей команде и руководство видит в Калафиоре игрока, который может помочь решить их проблемы в игре на задней линии.

Добавим, что итальянец в этом сезоне провел 34 поединка, где отметился 4 результативными передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 25 млн евро.

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Болонья Тоттенхэм (Лондон) Риккардо Калафиори
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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