Райан Бабель об игре Андре Онана в МЮ: Ошибки, которые мы видели, являются следствием сочетания нескольких факторов

Бывший игрок сборной Нидерландов Райан Бабель в свое время пересекался с голкипером "красных дьяволов" в "Аяксе". Тогда своей игрой на евроарене Андре Онана впервые громко заявил о себе. Сейчас он проводит неудачный сезон в результаты команды в 75 пропущенных мячей говорят много за себя. Впрочем, Райан Бабель понимает причины такой неудачной игры камерунца.

"Андре Онана - великолепный вратарь, я играл с ним в "Аяксе", и он продолжил показывать, на что способен, в "Интере". А потом он подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", и по некоторым причинам у него ничего не получилось. Это вызывает беспокойство. Прошло столько времени, что эти болельщики вынуждены были страдать, они хотят немедленного влияния и результатов, особенно от новых подписаний. Я знаю, что в этой команде "МЮ" много внимания уделяется Онани, но ошибки, которые мы видели, являются следствием сочетания нескольких факторов. В "Аяксе" Онана имел перед собой четверку защитников, которые были невероятны, когда мяч был у них под ногами. Соответственно, если Онана играет с Гарри Магуайром, то это сразу же создает проблемы для Онаны, потому что он играет с защитниками, которые не открываются и не делают правильных забегов и это создает для него проблемы. Если группа игроков плохо работает вместе, это приводит к тому, что отдельные игроки выглядят ужасно. Это то, что произошло с Онаной. Безусловно, некоторые ошибки были полностью его виной; иногда вы ставите под сомнение его выбор позиции, или просто удивляетесь, что он делает", - цитирует Райана Бабеля Metro.

Напомним, что Андре Онана перешел из "Интера" в "МЮ" прошлым летом за более 50 млн евро.