Леманн: Никогда не понимал решения Артеты относительно Рэмсдейла. Он хороший, сильный английский вратарь

"Арсенал" в этом сезоне снова является претендентом на чемпионство в АПЛ. Впрочем, бывший вратарь "канониров" и сборной Германии Йенс Леманн считает, что нынешний состав лондонцев является слишком "осторожным", чтобы выиграть титул.

"Он (Микель Артета) сделал хорошую работу, но, к сожалению, вы разговариваете с человеком, который любит "Арсенал", хочет, чтобы они побеждали, а не просто были наверху. Я был очень разочарован тем, как они проиграли "Баварии" в Лиге чемпионов. После этого они продемонстрировали великолепную реакцию, обыграв "Челси" и "Тоттенхэм". Но чтобы быть великим клубом, нужно выигрывать трофеи. Они играют в три-четыре касания за раз. И если ты слишком осторожен в футболе, ты не сможешь выиграть трофеи. В основном самые смелые команды выигрывают лигу. Я хотел бы, чтобы они выиграли титул, но в некоторых играх это им стоило очков", - заявил Леманн в интервью Daily Mail. Также немца сильно удивляет тот факт, что Артета продолжает делать ставку на арендованного из "Брентфорда" Давида Раю, поскольку он допустил немало результативных ошибок, как это произошло в поединке с "Тоттенхэмом".

"Я никогда не понимал этого решения относительно (Аарона) Рэмсдейла. Если у вас есть хороший, сильный английский вратарь в большом английском клубе, который хорошо играет, а потом вы берете испанца, который никогда не играл в большом клубе такого уровня - это просто не имеет смысла. Вратарь - самая важная позиция в команде. Если бы я был Рэмсдейлом, я не знаю, как бы я отреагировал, потому что в таком возрасте это нелегко. Когда ты старше, то это все выглядит по-другому", - сказал Йенс Леманн.

Напомним, что следующий матч "Арсенал" проведет 4 мая на своем поле против "Борнмута".