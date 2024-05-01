Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый форвард Тоттенхэма больше не сыграет в этом сезоне
Все из-за травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Анге Постекоглу, наставник "Тоттенхэма", сообщил, что Тимо Вернер не сыграет в этом сезоне. Игрок получил повреждение подколенного сухожилия.
"Осталось две с половиной недели, поэтому он пропустит остаток сезона", - заявил Постекоглу.
Тимо Вернер присоединился к команде Анге на правах аренды из "РБ Лейпцига" в январе этого года. Нападающий вернется в свой клуб в конце этого сезона.
Читайте такжеТоттенхэм проявляет интерес к защитнику Болоньи
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25
- Противостояния Лунина с конкурентом в Реале не будет. Куртуа не поедет с Бельгией на Евро-2024
- 90 минут Мудрика. Известны оценки украинца за матч против Астон Виллы
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн