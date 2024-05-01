Новый форвард Тоттенхэма больше не сыграет в этом сезоне

Анге Постекоглу, наставник "Тоттенхэма", сообщил, что Тимо Вернер не сыграет в этом сезоне. Игрок получил повреждение подколенного сухожилия.

"Осталось две с половиной недели, поэтому он пропустит остаток сезона", - заявил Постекоглу.

Тимо Вернер присоединился к команде Анге на правах аренды из "РБ Лейпцига" в январе этого года. Нападающий вернется в свой клуб в конце этого сезона.