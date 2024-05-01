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Челси – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Михаил Мудрик должен прибавлять
Getty Images / Global Images Ukraine
В последнее время украинский вингер "Челси" не очень впечатляет своими выступлениями, несмотря на доверие от Маурисио Почеттино. Хотя как доверие, на самом деле у наставника "синих" нет особых альтернатив.
Михаил должен прибавлять и продемонстрировать, почему он должен в дальнейшем оставаться в основе команды. Ожидаем феерию от украинца против "Тоттенхэма".
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 2 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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