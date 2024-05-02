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Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Почеттино снова будет противостоять бывшему клубу

Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Для Маурисио Почеттино матчи против "Тоттенхэма" всегда будут особенными, все-таки это клуб точно не является чужим для аргентинца. Вот только после того, как Маурисио возглавил "Челси", уважение со стороны болельщиков "шпор" он потерял.

В аналогичном матче этого сезона на "Тоттенхэм Стэдиум" "Челси" уже победил своих соперников со счетом 4:1. Теперь Анге Постекоглу и его ребята едут на выезд вершить месть.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 2 мая.

Английская Премьер-лига. 26 тур.

2 мая. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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