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Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Почеттино снова будет противостоять бывшему клубу
Getty Images / Global Images Ukraine
Для Маурисио Почеттино матчи против "Тоттенхэма" всегда будут особенными, все-таки это клуб точно не является чужим для аргентинца. Вот только после того, как Маурисио возглавил "Челси", уважение со стороны болельщиков "шпор" он потерял.
В аналогичном матче этого сезона на "Тоттенхэм Стэдиум" "Челси" уже победил своих соперников со счетом 4:1. Теперь Анге Постекоглу и его ребята едут на выезд вершить месть.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 2 мая.
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Английская Премьер-лига. 26 тур.
2 мая. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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