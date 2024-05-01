Фернандеш: Мое будущее в МЮ? Мне придется думать об этом уже после финала Кубка Англии и Евро

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш намекнул, что планирует остаться в клубе после завершения этого сезона.

"Мое будущее? По состоянию на сейчас я чувствую, что и я, и клуб хотим работать вместе".

Читайте также Снейдер: Тен Хаг потерял уважение игроков МЮ после конфликта с Роналду

"Я не думаю о будущем. Если вы хотите, чтобы я был откровенным, мне придется думать об этом, но уже после финала Кубка Англии и Евро", - добавил игрок.

Фернандеш в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 10 голов и отдал 7 ассистов в 33 матчах.