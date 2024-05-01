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Фернандеш: Мое будущее в МЮ? Мне придется думать об этом уже после финала Кубка Англии и Евро

Англия
Обновлено

Игрок рассказал о своих планах на будущее

Фернандеш: Мое будущее в МЮ? Мне придется думать об этом уже после финала Кубка Англии и Евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш намекнул, что планирует остаться в клубе после завершения этого сезона.

"Мое будущее? По состоянию на сейчас я чувствую, что и я, и клуб хотим работать вместе".

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"Я не думаю о будущем. Если вы хотите, чтобы я был откровенным, мне придется думать об этом, но уже после финала Кубка Англии и Евро", - добавил игрок.

Фернандеш в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 10 голов и отдал 7 ассистов в 33 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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