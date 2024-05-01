Бенфика планирует выкупить защитника Манчестер Юнайтед

"Бенфика" хочет активировать опцию выкупа левого защитника "Манчестер Юнайтед" Альваро Фернандеса, арендованного ими до конца этого сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, португальский клуб заплатит "МЮ" почти 6 миллионов евро.

Альваро в нынешнем сезоне во всех турнирах сыграл 27 матчей, в которых забил 1 гол.

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