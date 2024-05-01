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Бенфика планирует выкупить защитника Манчестер Юнайтед
Альваро Фернандес останется в португальском клубе
Номер 33 - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" хочет активировать опцию выкупа левого защитника "Манчестер Юнайтед" Альваро Фернандеса, арендованного ими до конца этого сезона.
Как сообщает Фабрицио Романо, португальский клуб заплатит "МЮ" почти 6 миллионов евро.
Альваро в нынешнем сезоне во всех турнирах сыграл 27 матчей, в которых забил 1 гол.
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