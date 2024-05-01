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Бенфика планирует выкупить защитника Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено

Альваро Фернандес останется в португальском клубе

Бенфика планирует выкупить защитника Манчестер Юнайтед

Номер 33 - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" хочет активировать опцию выкупа левого защитника "Манчестер Юнайтед" Альваро Фернандеса, арендованного ими до конца этого сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, португальский клуб заплатит "МЮ" почти 6 миллионов евро.

Альваро в нынешнем сезоне во всех турнирах сыграл 27 матчей, в которых забил 1 гол.

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Бенфика (Лиссабон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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