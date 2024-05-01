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Почеттино: Переезд в Англию - одно из лучших решений в моей жизни
Специалист поделился своими эмоциями
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино поделился своими мыслями о жизни и работе в Англии.
"Это было одно из лучших решений в моей жизни - приехать сюда, в Англию, и наслаждаться этой великой футбольной страной. Конечно, я чувствую себя очень комфортно. Это как дома".
Напомним, что ближайшая игра "Челси" состоится 2 мая. Они сыграют против "Тоттенхэма". Начало - 21:30 по киевскому времени.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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