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PGMOL настаивает на том, чтобы решения VAR объявляли зрителям во время матча
Дискуссия продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
Председатель арбитров Премьер-лиги Говард Уэбб говорит, что PGMOL хотел бы, чтобы решения VAR доводились до сведения зрителей во время матчей.
Но Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) пока запрещает трансляцию любых дискуссий между арбитрами в прямом эфире на стадионе. Но PGMOL хочет, чтобы судьям разрешили объяснять свои решения толпе, когда их вызывают к монитору возле поля для просмотра инцидента.
"Мы рассматриваем этот вопрос и не исключаем возможности использования этого в Премьер-лиге", - сказал Уэбб в эфире программы "Mic'd Up".
Следует отметить, что такая система уже использовалась во время женского Чемпионата мира по футболу 2023 года.
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