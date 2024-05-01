Спор Салаха и Клоппа: лидер Вест Хэма раскрыл подробности конфликта

Нападающий Майкл Антонио пролил свет на то, что, вероятно, произошло во время скандальной стычки между Мохамедом Салахом и Юргеном Клоппом на боковой линии во время ничьей "Ливерпуля" против "Вест Хэма" (2:2).

По словам Антонио, Салах проигнорировал попытку Клоппа пожать ему руку перед выходом на поле, что, вероятно, разозлило тренера "красных".

"Я слышал, что на тренировках в "Вест Хэме" ребята говорили, что когда игроки "Ливерпуля" выходят на поле, Клопп всегда обнимает их и желает удачи. Но когда Салах вышел, он пошел в другом направлении.

Клопп протянул руку, чтобы пожать ему руку, и держал ее там некоторое время. Когда Салах наконец отреагировал, он просто хлопнул Клоппа по руке, как будто давал "пять", - объяснил Майкл в подкасте Footballer's Football Podcast.

Антонио считает, что Салах не намеревался обидеть Клоппа, но его жест был неправильно истолкован в пылу игры.