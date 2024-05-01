Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спор Салаха и Клоппа: лидер Вест Хэма раскрыл подробности конфликта
Майкл Антонио стал свидетелем спора
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Майкл Антонио пролил свет на то, что, вероятно, произошло во время скандальной стычки между Мохамедом Салахом и Юргеном Клоппом на боковой линии во время ничьей "Ливерпуля" против "Вест Хэма" (2:2).
По словам Антонио, Салах проигнорировал попытку Клоппа пожать ему руку перед выходом на поле, что, вероятно, разозлило тренера "красных".
"Я слышал, что на тренировках в "Вест Хэме" ребята говорили, что когда игроки "Ливерпуля" выходят на поле, Клопп всегда обнимает их и желает удачи. Но когда Салах вышел, он пошел в другом направлении.
Клопп протянул руку, чтобы пожать ему руку, и держал ее там некоторое время. Когда Салах наконец отреагировал, он просто хлопнул Клоппа по руке, как будто давал "пять", - объяснил Майкл в подкасте Footballer's Football Podcast.
Антонио считает, что Салах не намеревался обидеть Клоппа, но его жест был неправильно истолкован в пылу игры.
"Очевидно, Клоппу это не понравилось, и он сказал: "Хочешь сесть? Но никто не слышал, что ответил Мохамед", - добавил Майкл.
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- УПЛ. Динамо - Верес 3:0. Автобус не спас команду Шандрука
- Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25
- Бернарду Силва: Реал - странная команда
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО