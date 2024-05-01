Капитан Ливерпуля заинтересовал еще один европейский топ-клуб

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб во время летнего трансферного окна.

Игроком "красных" заинтересовалась мюнхенская "Бавария". Они попытаются договориться с англичанами о трансфере. Кроме того, саудовский клуб "Аль-Кадисия" сделал очень заманчивое предложение ван Дейку. Но игрок хочет рассмотреть все варианты.

Вирджил присоединился к "Ливерпулю" в 2018 году из "Саутгемптона". У защитника контракт с "красными" рассчитан до июня 2025 года.

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