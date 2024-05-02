Ветеран Вест Хэма может покинуть клуб этим летом

"Молотобойцев" этим летом ожидают большие кадровые изменения в составе. Вслед за информацией о том, что "Вест Хэм" может покинуть Майкл Антонио, к нему также может присоединиться ветеран команды Аарон Крессуэлл.

Его неизбежный уход происходит на фоне того, что "молотобойцы" планируют шесть новых подписаний в летнее трансферное окно. Кроме того, учитывая присутствие Эмерсона на позиции левого защитника, Крессуэлл все реже появлялся на поле в последнее время. Англичанин провел лишь 15 матчей в этом сезоне. Кроме того, у Крессуэлла завершается контракт в июне этого года и руководство клуба готово отпустить его в статусе свободного агента.

Добавим, что за 10 лет своего пребывания в "Вест Хэме", англичанин провел 346 поединков, где отметился 11 голами и 37 передачами. Кроме того, в составе лондонского клуба Аарон Крессуэлл выиграл Лигу Конференций прошлого сезона.