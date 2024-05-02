Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль представил форму на следующий сезон. Она вдохновлена 40-летием победы клуба в еврокубке
Дань успехам команды в прошлом веке
Liverpool
Пресс-служба "Ливерпуля" представила домашнюю форму на сезон-2024/2025 от технического спонсора клуба Nike.
Стоит отметить, что комплект посвящён победе в Кубке европейских чемпионов в 1984 году. Тогда мерсисайдцы в финальном матче в Риме одолели "Рому" в серии пенальти.
Отличительными особенностями новой формы являются хромово-желтый узор с изображением девиза клуба YNWA, выгравированного на ткани футболки, а также белый воротник с красными и желтыми деталями.
That’s Amore ????— Liverpool FC (@LFC) May 2, 2024
Pre-order your 2024/25 @nikefootball home kit in-store, in-app and online now. pic.twitter.com/iAjOY9fdbk
Популярное сейчас
- Боруссия сильнее ПСЖ, Шахтер разбил Моряков, а Динамо — Верес. Главные новости за 1 мая
- Когда штанга — двенадцатый игрок. Боруссия Д — ПСЖ 1:0. Видео гола и обзор матча
- Милевский: Я к Саше Алиеву хорошо отношусь, я его уважаю
- Цыганык: Миколенко сам должен принять решение - делать операцию и пропустить Евро, или ставить под угрозу следующий сезон
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО