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Ливерпуль представил форму на следующий сезон. Она вдохновлена 40-летием победы клуба в еврокубке

Англия

Дань успехам команды в прошлом веке

Ливерпуль представил форму на следующий сезон. Она вдохновлена 40-летием победы клуба в еврокубке

Liverpool

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Пресс-служба "Ливерпуля" представила домашнюю форму на сезон-2024/2025 от технического спонсора клуба Nike.

Стоит отметить, что комплект посвящён победе в Кубке европейских чемпионов в 1984 году. Тогда мерсисайдцы в финальном матче в Риме одолели "Рому" в серии пенальти.

Отличительными особенностями новой формы являются хромово-желтый узор с изображением девиза клуба YNWA, выгравированного на ткани футболки, а также белый воротник с красными и желтыми деталями.

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Опубликовал: Александр Бураков
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