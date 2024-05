Ливерпуль представил форму на следующий сезон. Она вдохновлена 40-летием победы клуба в еврокубке

Пресс-служба "Ливерпуля" представила домашнюю форму на сезон-2024/2025 от технического спонсора клуба Nike.

Стоит отметить, что комплект посвящён победе в Кубке европейских чемпионов в 1984 году. Тогда мерсисайдцы в финальном матче в Риме одолели "Рому" в серии пенальти.

Отличительными особенностями новой формы являются хромово-желтый узор с изображением девиза клуба YNWA, выгравированного на ткани футболки, а также белый воротник с красными и желтыми деталями.

That’s Amore ????



Pre-order your 2024/25 @nikefootball home kit in-store, in-app and online now. pic.twitter.com/iAjOY9fdbk