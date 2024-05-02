Челси хочет обновить позицию голкипера: на радаре игрок Эвертона

После ухода Куртуа из Челси, лондонский клуб за это время успел сменить нескольких голкиперов. Ни Кепа, ни Менди, ни Роберту Санчесу не удалось продемонстрировать уверенную и стабильную игру на вратарской линии. Поэтому руководство "пенсионеров" снова будет вынуждено искать нового игрока на эту позицию.

Учитывая финансовые проблемы "Эвертона", лондонцы попытаются приобрести голкипера Джордана Пикфорда. "Ириски" будут вынуждены осуществить по крайней мере одну крупную продажу этим летом, чтобы улучшить свое финансовое положение. Впрочем, руководство клуба не очень жаждет продавать одного из своих лидеров. В то же время Пикфорд размышляет над возможной сменой клубной прописки и будет рассматривать команды, которые способны конкурировать на самом высоком клубном уровне.

Добавим, что в этом сезоне голкипер "Эвертона" провел 39 матчей, из которых 13 оставил свои ворота сухими. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.