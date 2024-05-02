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Джо Гомес может уйти из Ливерпуля этим летом
Вот это перестройка будет в мерсисайдском клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жоэль Матип должен уйти этим летом после восьми сезонов в составе "красных". У немца заканчивается контракт в конце сезона. Впрочем, это не единственная потеря "Ливерпуля" может быть в защите этим летом.
По информации Football Transfers, Джо Гомес готов к новым вызовам и хотя он не стремится форсировать события, 26-летний футболист дал понять, что хотел бы, чтобы клуб выслушал любые приемлемые предложения. Возвращение в Лондон является лучшим вариантом, если он покинет "Ливерпуль" этим летом. Англичанин продемонстрировал себя универсальным игроком в команде Юргена Клоппа в этом сезоне, выходя за "красных" на позиции центрального защитника, правого защитника, левого защитника и даже опорного полузащитника.
Добавим, что Джо Гомес в этом сезоне провел 49 матчей, где отметился 3 результативными передачами.
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