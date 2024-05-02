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Объявлены номинанты на награду игроку месяца в АПЛ

Англия

Огненный месяц выдал не только Палмер

Объявлены номинанты на награду игроку месяца в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба английской Премьер-лиги назвала имена претендентов на звание лучшего игрока апреля в сезоне-2023/24.

За награду поборются следующие футболисты:

  • Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 6 голов и 1 ассист
  • Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити") - 2 гола, 1 результативная передача, 2 сухих матча команды
  • Кай Хаверц ("Арсенал") и Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас") - 5 забитых мячей (оба)
  • Коул Палмер ("Челси") - 7 голов
  • Джордан Пикфорд ("Эвертон") - 23 сэйва, 4 матча на ноль

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на этой странице. Голосование продлится до 6 мая.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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