Объявлены номинанты на награду игроку месяца в АПЛ

Пресс-служба английской Премьер-лиги назвала имена претендентов на звание лучшего игрока апреля в сезоне-2023/24.

За награду поборются следующие футболисты:

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на этой странице . Голосование продлится до 6 мая.

The six stars nominated for April's @EASPORTSFC Player of the Month ✨



???? Bruno Fernandes

???? Josko Gvardiol

???? Kai Havertz

???? Jean-Philippe Mateta

???? Cole Palmer

???? Jordan Pickford



Vote now ???? #PLAwards