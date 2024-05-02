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Объявлены номинанты на награду игроку месяца в АПЛ
Огненный месяц выдал не только Палмер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба английской Премьер-лиги назвала имена претендентов на звание лучшего игрока апреля в сезоне-2023/24.
За награду поборются следующие футболисты:
- Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 6 голов и 1 ассист
- Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити") - 2 гола, 1 результативная передача, 2 сухих матча команды
- Кай Хаверц ("Арсенал") и Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас") - 5 забитых мячей (оба)
- Коул Палмер ("Челси") - 7 голов
- Джордан Пикфорд ("Эвертон") - 23 сэйва, 4 матча на ноль
Отдать свой голос за одного из претендентов можно на
The six stars nominated for April's @EASPORTSFC Player of the Month ✨— Premier League (@premierleague) May 2, 2024
???? Bruno Fernandes
???? Josko Gvardiol
???? Kai Havertz
???? Jean-Philippe Mateta
???? Cole Palmer
???? Jordan Pickford
Vote now ???? #PLAwards
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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