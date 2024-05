Наставники Зинченко и Миколенко - против Гвардиолы. Названы номинанты на приз тренеру месяца в АПЛ

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила имена претендентов на награду лучшего тренера чемпионата по итогам апреля.

В список вошли три специалиста:

Победитель определится по итогам голосования, которое продлится до 6 мая. Отдать голос за своего фаворита болельщики могут на официальном сайте АПЛ.

Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Month?



???? Mikel Arteta

???? Sean Dyche

???? Pep Guardiola



Vote now ???? | #PLAwards