Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставники Зинченко и Миколенко - против Гвардиолы. Названы номинанты на приз тренеру месяца в АПЛ
Есть очевидный фаворит
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила имена претендентов на награду лучшего тренера чемпионата по итогам апреля.
В список вошли три специалиста:
- Микель Артета ("Арсенал") - 5 побед и 1 поражение
- Шон Дайч ("Эвертон") - 4 победы, 1 ничья и 1 поражение
- Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 5 побед
Победитель определится по итогам голосования, которое продлится до 6 мая.
Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Month?— Premier League (@premierleague) May 2, 2024
???? Mikel Arteta
???? Sean Dyche
???? Pep Guardiola
Vote now ???? | #PLAwards
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Голкипер Кремня прошел полиграф после обвинений в договорном матче: известен результат
- Российская армия за сутки потеряла более тысячи солдат - Генштаб ВСУ
- Боруссия сильнее ПСЖ, Шахтер разбил Моряков, а Динамо — Верес. Главные новости за 1 мая
- 90 минут Мудрика. Известны оценки украинца за матч против Астон Виллы
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн