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Наставники Зинченко и Миколенко - против Гвардиолы. Названы номинанты на приз тренеру месяца в АПЛ

Англия

Есть очевидный фаворит

Наставники Зинченко и Миколенко - против Гвардиолы. Названы номинанты на приз тренеру месяца в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила имена претендентов на награду лучшего тренера чемпионата по итогам апреля.

В список вошли три специалиста:

  • Микель Артета ("Арсенал") - 5 побед и 1 поражение
  • Шон Дайч ("Эвертон") - 4 победы, 1 ничья и 1 поражение
  • Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 5 побед

Победитель определится по итогам голосования, которое продлится до 6 мая. Отдать голос за своего фаворита болельщики могут на официальном сайте АПЛ.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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