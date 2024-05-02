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"Это шутка". Тен Хаг высказался о продаже основных игроков МЮ
Специалист возмущен заголовками СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг опроверг слухи о том, что клуб собирается продать основных игроков в летнее трансферное окно.
"Это шутка?! Мы не планируем продавать основных игроков. Как и каждое лето, 200 футболистов связаны с "Юнайтед", и мы продаем всю свою команду".
"Если вы делаете такие заголовки, это требует ответственности", - добавил специалист.
Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 6 мая. Они сыграют против "Кристал Пэлэс".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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