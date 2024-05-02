"Это шутка". Тен Хаг высказался о продаже основных игроков МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг опроверг слухи о том, что клуб собирается продать основных игроков в летнее трансферное окно.

"Это шутка?! Мы не планируем продавать основных игроков. Как и каждое лето, 200 футболистов связаны с "Юнайтед", и мы продаем всю свою команду".

Читайте также Тен Хаг: На данный момент мы одна из самых динамичных и интересных команд в лиге

"Если вы делаете такие заголовки, это требует ответственности", - добавил специалист.

Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 6 мая. Они сыграют против "Кристал Пэлэс".