  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Это шутка". Тен Хаг высказался о продаже основных игроков МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это шутка". Тен Хаг высказался о продаже основных игроков МЮ

Англия

Специалист возмущен заголовками СМИ

"Это шутка". Тен Хаг высказался о продаже основных игроков МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг опроверг слухи о том, что клуб собирается продать основных игроков в летнее трансферное окно.

"Это шутка?! Мы не планируем продавать основных игроков. Как и каждое лето, 200 футболистов связаны с "Юнайтед", и мы продаем всю свою команду".

Читайте такжеТен Хаг: На данный момент мы одна из самых динамичных и интересных команд в лиге

"Если вы делаете такие заголовки, это требует ответственности", - добавил специалист.

Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 6 мая. Они сыграют против "Кристал Пэлэс".

По теме
yellow-arrow
"Мы не знаем точно, сколько у нас баллов". Санту ждет решения апелляции по вычету очков
yellow-arrow
Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Почеттино: Мы приехали в Англию из другого клуба, а не с Марса
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости