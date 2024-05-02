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Почеттино: Мы приехали в Англию из другого клуба, а не с Марса
Наставник Челси рассказал, как его тренерский штаб справляется с критикой
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, как он и его штаб справляются с критикой в свой адрес.
"После 15 лет совместной работы с моим тренерским штабом мы научились с этим справляться. Мы показали, что можем справиться с такими моментами, поскольку у нас был похожий опыт.
Мы приехали сюда из другого клуба, а не с Марса. Я считаю это неуважением как со стороны СМИ, так и со стороны людей, которые пользуются соцсетями".
Сегодня, 2 мая, "Челси" сыграет против "Тоттенхэма". Старт - в 21:30 по киевскому времени.
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