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Почеттино: Мы приехали в Англию из другого клуба, а не с Марса

Англия

Наставник Челси рассказал, как его тренерский штаб справляется с критикой

Почеттино: Мы приехали в Англию из другого клуба, а не с Марса

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, как он и его штаб справляются с критикой в свой адрес.

"После 15 лет совместной работы с моим тренерским штабом мы научились с этим справляться. Мы показали, что можем справиться с такими моментами, поскольку у нас был похожий опыт.

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Мы приехали сюда из другого клуба, а не с Марса. Я считаю это неуважением как со стороны СМИ, так и со стороны людей, которые пользуются соцсетями".

Сегодня, 2 мая, "Челси" сыграет против "Тоттенхэма". Старт - в 21:30 по киевскому времени.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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