Почеттино: Мы приехали в Англию из другого клуба, а не с Марса

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, как он и его штаб справляются с критикой в свой адрес.

"После 15 лет совместной работы с моим тренерским штабом мы научились с этим справляться. Мы показали, что можем справиться с такими моментами, поскольку у нас был похожий опыт.

Мы приехали сюда из другого клуба, а не с Марса. Я считаю это неуважением как со стороны СМИ, так и со стороны людей, которые пользуются соцсетями".