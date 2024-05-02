  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Мы не знаем точно, сколько у нас баллов". Санту ждет решения апелляции по вычету очков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы не знаем точно, сколько у нас баллов". Санту ждет решения апелляции по вычету очков

Англия

Ноттингем Форест не получил ответа на апелляцию

"Мы не знаем точно, сколько у нас баллов". Санту ждет решения апелляции по вычету очков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нуну Эшпириту Санту, наставник "Ноттингем Фореста", разочарован тем, что клуб все еще не получил ответа на апелляцию по вычету четырех очков.

"Это очень сложно. Мы уже некоторое время занимаемся этой ситуацией. Мы все ожидали, что узнаем об этом быстрее. Сейчас мы не знаем точно, сколько у нас баллов. 30, 29, 28? Поэтому нам нужно узнать как можно скорее".

Напомним, что Премьер-Лига сняла с "Ноттингем Форест" четыре очка за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Читайте такжеНоттингем Форест установил достижения против команды Гвардиолы, которое в последний раз давалась Реалу 14 лет назад
По теме
yellow-arrow
Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Почеттино: Мы приехали в Англию из другого клуба, а не с Марса
yellow-arrow
"Это шутка". Тен Хаг высказался о продаже основных игроков МЮ
Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости