"Мы не знаем точно, сколько у нас баллов". Санту ждет решения апелляции по вычету очков

Нуну Эшпириту Санту, наставник "Ноттингем Фореста", разочарован тем, что клуб все еще не получил ответа на апелляцию по вычету четырех очков.

"Это очень сложно. Мы уже некоторое время занимаемся этой ситуацией. Мы все ожидали, что узнаем об этом быстрее. Сейчас мы не знаем точно, сколько у нас баллов. 30, 29, 28? Поэтому нам нужно узнать как можно скорее".

Напомним, что Премьер-Лига сняла с "Ноттингем Форест" четыре очка за нарушение правил финансового фэйр-плей.