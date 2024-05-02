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Дисквалификация игрока Ньюкасла из-за нарушения правил ставок FA приостановлена
Сандро Тонали будет играть в следующем сезоне 2024/25
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали получил дисквалификацию в рамках футбольных соревнований независимой регулирующей комиссией после того, как он сам заявил о нарушении правил ставок FA.
Но действие дисквалификации приостановлено на период сезона 2024-25, поэтому полузащитник сможет вернуться к игре за "Ньюкасл" после того, как отбудет 10-месячную дисквалификацию, наложенную на него Федерацией футбола Италии (FIGC) в октябре 2023 года за нарушение правил азартных игр.
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По правилам ФИФА и FIGC игроку сборной Италии могло грозить трехлетнее отстранение, но его сотрудничество с органами власти, которые вели расследование - FIGC и прокуратурой Италии - привело к сокращению продолжительности его дисквалификации.
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