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Дисквалификация игрока Ньюкасла из-за нарушения правил ставок FA приостановлена

Англия
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Сандро Тонали будет играть в следующем сезоне 2024/25

Дисквалификация игрока Ньюкасла из-за нарушения правил ставок FA приостановлена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали получил дисквалификацию в рамках футбольных соревнований независимой регулирующей комиссией после того, как он сам заявил о нарушении правил ставок FA.

Но действие дисквалификации приостановлено на период сезона 2024-25, поэтому полузащитник сможет вернуться к игре за "Ньюкасл" после того, как отбудет 10-месячную дисквалификацию, наложенную на него Федерацией футбола Италии (FIGC) в октябре 2023 года за нарушение правил азартных игр.

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По правилам ФИФА и FIGC игроку сборной Италии могло грозить трехлетнее отстранение, но его сотрудничество с органами власти, которые вели расследование - FIGC и прокуратурой Италии - привело к сокращению продолжительности его дисквалификации.

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Ньюкасл Сандро Тонали
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Источник:
newcastle united
Опубликовал: Екатерина Власова
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