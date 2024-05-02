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Тренер МЮ рассказал о финансовой важности выхода клуба в еврокубки

Англия
Обновлено

Манчестер Юнайтед является очень привлекательной командой и клубом (с)

Тренер МЮ рассказал о финансовой важности выхода клуба в еврокубки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о финансовой важности выхода клуба в еврокубки.

"Безусловно, это будет иметь влияние на наш бюджет, но я уверен, что "Манчестер Юнайтед" является очень привлекательной командой и клубом, за который хочется играть. Я уверен, что многие игроки будут очень довольны и счастливы играть за "МЮ".

Сейчас подопечные тен Хага занимают шестое место турнирной таблицы Премьер-Лиги и имеют 54 балла.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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