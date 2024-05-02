Роб Эдвардс - о поединке против Эвертона: Сейчас важен результат, это конец сезона

Тренер "Лутон Таун" Роб Эдвардс не уверен, станет ли преимуществом для "Эвертона" то, что они уже гарантировали себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, перед матчем с его командой.

"Время покажет, мы не знаем. Они проделали невероятную работу, чтобы выбраться из зоны риска при очень сложных обстоятельствах".

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"Мы должны сконцентрироваться на нашей работе. Если мы это сделаем, то сыграем хорошо. Сейчас важен результат, это конец сезона. Это очень, очень большая игра для нас. Надеюсь, мы сможем достичь нужного результата", - добавил специалист.

Напомним, что матч "Лутон Таун" - "Эвертон" состоится 3 мая.