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Английская Премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего тренера апреля

Англия
Обновлено

Гвардиола, Артета или Дайч?

Английская Премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего тренера апреля

premier league

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Пресс-служба Премьер-лиги сообщила имена претендентов на звание лучшего тренера апреля.

На награду претендуют:

  • Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
  • Микель Артета ("Арсенал");
  • Шон Дайч ("Эвертон").

В апреле "горожане" под руководством Гвардиолы выиграли все матчи чемпионата. "Арсенал" одержал победу в пяти поединках из шести.

А подопечные Шона Дайча обеспечили себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, одержав четыре победы в прошлом месяце.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Шон Дайч Гвардиола
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Источник:
premier league
Опубликовал: Екатерина Власова
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