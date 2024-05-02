Английская Премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего тренера апреля

Пресс-служба Премьер-лиги сообщила имена претендентов на звание лучшего тренера апреля.

На награду претендуют:

Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити");

Микель Артета ("Арсенал");

Шон Дайч ("Эвертон").

В апреле "горожане" под руководством Гвардиолы выиграли все матчи чемпионата. "Арсенал" одержал победу в пяти поединках из шести.

А подопечные Шона Дайча обеспечили себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, одержав четыре победы в прошлом месяце.

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