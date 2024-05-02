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Премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего тренера апреля
Гвардиола, Артета или Дайч?
premier league
Пресс-служба Премьер-лиги сообщила имена претендентов на звание лучшего тренера апреля.
На награду претендуют:
- Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
- Микель Артета ("Арсенал");
- Шон Дайч ("Эвертон").
В апреле "горожане" под руководством Гвардиолы выиграли все матчи чемпионата. "Арсенал" одержал победу в пяти поединках из шести.
А подопечные Шона Дайча обеспечили себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, одержав четыре победы в прошлом месяце.
Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Month?— Premier League (@premierleague) May 2, 2024
???? Mikel Arteta
???? Sean Dyche
???? Pep Guardiola
Vote now ???? | #PLAwards
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Источник:premier league
Опубликовал: Екатерина Власова
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