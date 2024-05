Премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего тренера апреля

Пресс-служба Премьер-лиги сообщила имена претендентов на звание лучшего тренера апреля.

На награду претендуют:

В апреле "горожане" под руководством Гвардиолы выиграли все матчи чемпионата. "Арсенал" одержал победу в пяти поединках из шести.

А подопечные Шона Дайча обеспечили себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, одержав четыре победы в прошлом месяце.

Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Month?



???? Mikel Arteta

???? Sean Dyche

???? Pep Guardiola



Vote now ???? | #PLAwards