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Сигнал руководства. Фанаты Челси на дерби Лондона растянули баннер, посвященный воспитаннику клуба

Англия
Обновлено

Болельщики не хотят прощаться с одним из лидеров команды

Сигнал руководства. Фанаты Челси на дерби Лондона растянули баннер, посвященный воспитаннику клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Баннер с надписью "Галлахер - один из нас" был развернут на трибуне "Стэмфорд Бридж" во время матча "Челси" – "Тоттенхэм".

Это свидетельствует о том, что фанаты "синих" считают полузащитника Конора Галлахера лидером лондонского клуба и хотят, чтобы он остался в команде в конце этого сезона.

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Напомним, что совладелец "Челси" Тодди Боули хочет продать воспитанника клуба, чтобы соблюсти финансовые правила лиги.

Конор стал одним из лидеров команды - во всех турнирах этого сезона забил 4 гола и отдал 6 ассистов в 32 матчах + 1 результативная передача в сегодняшнем (2 мая) дерби. Он является самым настоящим мотором команды Маурисио Почеттино.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Конор Галлахер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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