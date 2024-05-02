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Сигнал руководства. Фанаты Челси на дерби Лондона растянули баннер, посвященный воспитаннику клуба
Болельщики не хотят прощаться с одним из лидеров команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Баннер с надписью "Галлахер - один из нас" был развернут на трибуне "Стэмфорд Бридж" во время матча "Челси" – "Тоттенхэм".
Это свидетельствует о том, что фанаты "синих" считают полузащитника Конора Галлахера лидером лондонского клуба и хотят, чтобы он остался в команде в конце этого сезона.
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Напомним, что совладелец "Челси" Тодди Боули хочет продать воспитанника клуба, чтобы соблюсти финансовые правила лиги.
Конор стал одним из лидеров команды - во всех турнирах этого сезона забил 4 гола и отдал 6 ассистов в 32 матчах + 1 результативная передача в сегодняшнем (2 мая) дерби. Он является самым настоящим мотором команды Маурисио Почеттино.
???????????????????????????????? “Chelsea since birth”, #CFC fans send clear message with banner for Conor Gallagher at Stamford Bridge tonight. pic.twitter.com/yqM5Ifak0m— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2024
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