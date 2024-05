Сигнал руководства. Фанаты Челси на дерби Лондона растянули баннер, посвященный воспитаннику клуба

Баннер с надписью "Галлахер - один из нас" был развернут на трибуне "Стэмфорд Бридж" во время матча "Челси" – "Тоттенхэм".

Это свидетельствует о том, что фанаты "синих" считают полузащитника Конора Галлахера лидером лондонского клуба и хотят, чтобы он остался в команде в конце этого сезона.

Напомним, что совладелец "Челси" Тодди Боули хочет продать воспитанника клуба, чтобы соблюсти финансовые правила лиги.

Конор стал одним из лидеров команды - во всех турнирах этого сезона забил 4 гола и отдал 6 ассистов в 32 матчах + 1 результативная передача в сегодняшнем (2 мая) дерби. Он является самым настоящим мотором команды Маурисио Почеттино.

???????????????????????????????? “Chelsea since birth”, #CFC fans send clear message with banner for Conor Gallagher at Stamford Bridge tonight. pic.twitter.com/yqM5Ifak0m