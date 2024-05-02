АПЛ. Челси – Тоттенхэм 2:0. Очередной удар по лигочемпионским амбициям Постекоглу

Накануне классического лондонского дерби Маурисио Почеттино вспоминал "Битву на Бридже", которая произошла в 2016 году, тогда он возглавлял "Тоттенхэм" и гол Эдена Азара короновал "Лестер" в качестве нового чемпиона Англии. От этого матча все ожидали не меньших страстей, учитывая, что обоим коллективам есть за что бороться.

В стартовом составе "Челси" появился Михаил Мудрик. А как по-другому, на самом деле стартовый состав читался еще перед матчем, поскольку у Почеттино особого выбора не было. Все травмированы, а на скамейке запасных только молодые воспитанники академии. У Постекоглу было чуть больше пространства для выбора, но также без роскоши. Что же нам подарили сегодня эти команды?

Чрезвычайно динамичный и интересный футбол, вот что. В первом тайме хозяева поля прекрасно прессинговали своего соперника на чужой половине поля и постоянно создавали опасность у ворот Викарио не в последнюю очередь из-за активного прессинга и движения. Интересно отдельно отметить роль Марка Кукурелье, который при владении смещался в опорную зону с левого фланга обороны, помогая контролировать мяч и создавая большинство. Это великолепно работало.

Можно похвалить и Михаила Мудрика, который сегодня уверенно играл и многое у него получалось. Активная игра при обороне, проходы, забегания и передачи. Именно после его передачи Николя Джексон вышел на свидание с вратарем и пробил под Викарио, однако успел выбить мяч ван де Вен. И в дальнейшем Коул Палмер вместе с Мадуэке терроризировали собственных соперников. Чувствовалось, что гол просто назревает. И он назрел после стандарта.

Подача со штрафного от Конора Галлахера и Трево Чалоба прицельно переправил круглого в дальний угол ворот. Викарио как ни старался, но дотянуться не смог. 1:0 и это максимально закономерно. Было видно, как Анге Постекоглу слился от того, что видел. Его команда создала всего 1 опасный момент за тайм, это было после подачи со штрафного, когда Ромеро немного не попал в створ, было близко. Кроме этого, "шпор" не за что хвалить.

В перерыве явно произошел серьезный разговор Постекоглу со своими подопечными, они активно и отчаянно полетели отыгрываться. Команда наконец проснулась и это уже было похоже на "Тоттенхэм", который мы знаем в этом сезоне. Отошли хозяева поля на свою половину поля и по сути почти весь второй тайм отбивались от атак, имея редкие возможности выйти в контратаки. И свои моменты на контратаках у них были, в частности Коул Палмер имел прекрасную возможность пробить, но сделал это очень неудачно.

Впрочем, в большинстве мы видели натиск от "шпор", которые комбинировали и действительно сильно зажали соперника к собственным воротам. И здесь нужно было угадывать: что получится более эффективным: контратаки "Челси", или позиционные от "Тоттенхэма"?

Как оказалось, ни то, ни другое. Гол пришел после стандарта и снова забили "синие". Удар со штрафного от Коула Палмера попал в перекладину ворот Викарио и после этого отлетел в поле, а на добивании первым успел Николя Джексон, который головой переправил круглого в сетку ворот. 2:0.

Сразу ответили на этот гол своим чрезвычайно острым моментом гости, но у Бреннана Джонсона получилось что-то непонятное вместо удара, возможность была просто замечательной. На этом матч был практически завершен, поскольку "синие" просто тянули время и дотягивали этот матч до конца без особого желания увеличивать преимущество на табло, а команда Постекоглу просто не знала что делать с этим соперником и все их попытки были как горохом об стену.

Грамотная победа от Почеттино и его ребят, которые выдержали натиск второго тайма и довели эту встречу до логической победы. Благодаря этому они приближаются к своему отчетному по итогам сезона шестому месту. Три очка до "Манчестер Юнайтед" и два до "Ньюкасла". А вот у команды Анге есть проблемы, после последних поражений они отстают от "Астон Виллы" на 7 очков, хотя еще имеют матч в запасе. Дотянуться до четвертой строчки почти нереально.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Челси" — "Тоттенхэм" 2:0

Голы: Чалоба (24), Джексон (72)

"Челси": Петрович — Гилкрист (Ачимпонг, 85), Чалоба, Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо, Галлахер — Мадуэке, Палмер, Мудрик (Казадеи, 75) — Джексон (Тауряйнен, 90+4)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Роял (Ло Чельсо, 86) — Биссума (Хойбьерг, 63), Сарр (Бентанкур, 63) — Джонсон (Хиль, 78), Кулусевски, Сон —Ё Ришарлисон (Маддисон, 63)

Предупреждения: ван де Вен (67)