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Челси - Тоттенхэм 2:0. Мудрик провел 75 минут. Обзор матча и видео голов

Англия
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Лондонцы поднялись в турнирной таблице АПЛ

Челси - Тоттенхэм 2:0. Мудрик провел 75 минут. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках АПЛ был сыгран матч "Челси" - "Тоттенхэм", который закончился победой "синих" со счетом 2:0. Украинский вингер Михаил Мудрик отыграл 75 минут и запомнился своими обострениями. На 75 минуте Почеттино заменил Михаила на Касадеи.

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Англии "Челси" - "Тоттенхэм".

Лондон. "Стэмфорд Бридж".
"Челси" - "Тоттенхэм" 2:0
Голы: Чалоба (24'), Джексон (72')

Напомним, что после победы, "синие" поднялись в турнирной таблице АПЛ на 8 место, обогнав "Вест Хэм". До "Ньюкасла", который занимает 7 место, не хватает 2 очка, а до 6 места, на котором находится "Манчестер Юнайтед" - 3 очка.

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Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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