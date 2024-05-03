Челси - Тоттенхэм 2:0. Мудрик провел 75 минут. Обзор матча и видео голов

В рамках АПЛ был сыгран матч "Челси" - "Тоттенхэм", который закончился победой "синих" со счетом 2:0. Украинский вингер Михаил Мудрик отыграл 75 минут и запомнился своими обострениями. На 75 минуте Почеттино заменил Михаила на Касадеи.

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Англии "Челси" - "Тоттенхэм".

Лондон. "Стэмфорд Бридж".

"Челси" - "Тоттенхэм" 2:0

Голы: Чалоба (24'), Джексон (72')



Напомним, что после победы, "синие" поднялись в турнирной таблице АПЛ на 8 место, обогнав "Вест Хэм". До "Ньюкасла", который занимает 7 место, не хватает 2 очка, а до 6 места, на котором находится "Манчестер Юнайтед" - 3 очка.