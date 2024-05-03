Постекоглу: мы играли недостаточно хорошо, и я должен взять на себя ответственность за это

После матча перенесенного 26-го тура АПЛ, "Челси" - "Тоттенхэм" 2:0, главный тренер "петухов" на пресс-конференции и дал комментарий. Вот, что сказал тренер:

"Мы играли недостаточно хорошо, и я должен взять на себя ответственность за это. Я тренер, и именно выставляю игроков на поле, ответственность лежит на мне. Раз мы продемонстрировали такое же выступление, как и в первом тайме, это означает, что мое послание в перерыве не дошло до команды".

"Я чувствую, что мы немного потеряли веру в наш футбол, убежденность в нем, и я должен это изменить. Дело не в пропущенном первом голе, дело в нашем подходе к игре, и мы были далеки от должного уровня. Это моя вина".

"Уже некоторое время мы немного потеряны, и должны преодолеть это на пути нашего роста. Мы должны выходить на поле и демонстрировать достойную игру, иногда ее приходится заставлять. Сегодня мы не были хороши".

"Шансы на топ-4? Я не знаю, как отвечать на такие вопросы. Сегодня мы были плохие, какой смысл думать о чем-то еще? Моя обязанность - убедиться, что в следующий раз мы сыграем лучше", - сказал главный тренер "Тоттенхэма"".

Напомним, что сейчас "Тоттенхэм" занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от 4-й "Астон Виллы" на 7 очков.