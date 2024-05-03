Почеттино: Хочу отдать должное игрокам. То, как мы подошли к этому матчу, особенно первый тайм

После матча "Челси" - "Тоттенхэм" на пресс-конференцию вышел главный тренер "синих" и дал комментарий:

"Хочу отдать должное игрокам. То, как мы подошли к этому матчу, особенно первый тайм. Как мы защищались и как пытались играть. Это было замечательно".

"Наверное, это впервые в этом сезоне я действительно счастлив, ведь после 10 месяцев команда начала понимать, что мы должны соревноваться, должны бороться. Сегодня мы боролись на прекрасном уровне".

"Не знаю, было ли это лучшее выступление под моим руководством. Самое важное - это победное ощущение. Учитывая все негативные факторы, мы показали, что можем держать удар и быть конкурентными".

"Сегодня было крайне просто выбирать стартовый состав, ведь у нас просто все на травмах. Но мы показали, что футбол - это не только имена, это о желании, о конкурентности. Сегодня мы были командой".

Напомним, что за четыре тура до финиша АПЛ, "Челси занимает 8-ю строчку, отставая от "Ньюкасла" на 2 очка.