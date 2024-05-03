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Конте может вновь возглавить Челси - La Repubblica

Англия

Второе пришествие?

Конте может вновь возглавить Челси - La Repubblica

Фото: uefa.com

Новина українською

"Челси" рассматривает возможность возвращения Антонио Конте на должность главного тренера.

Согласно информации La Repubblica, в последние дни стороны уже вышли на связь друг с другом. Отмечается, что первые контакты получились весьма позитивными. Окончательный ответ 54-летний специалист должен дать в ближайшие недели.

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Совладелец лондонцев Тодд Боули видит в Конте отличную кандидатуру для проведения перестройки клуба, и готов предоставить итальянцу хорошие финансовые условия как с личной точки зрения, так и в плане подписания новых футболистов.

Напомним, Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 годы. Последним местом работы Антонио был "Тоттенхэм", который он покинул весной 2023 года.

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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Александр Бураков
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