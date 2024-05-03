Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте может вновь возглавить Челси - La Repubblica
Второе пришествие?
Фото: uefa.com
"Челси" рассматривает возможность возвращения Антонио Конте на должность главного тренера.
Согласно информации La Repubblica, в последние дни стороны уже вышли на связь друг с другом. Отмечается, что первые контакты получились весьма позитивными. Окончательный ответ 54-летний специалист должен дать в ближайшие недели.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Совладелец лондонцев Тодд Боули видит в Конте отличную кандидатуру для проведения перестройки клуба, и готов предоставить итальянцу хорошие финансовые условия как с личной точки зрения, так и в плане подписания новых футболистов.
Напомним, Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 годы. Последним местом работы Антонио был "Тоттенхэм", который он покинул весной 2023 года.
Популярное сейчас
- Нойер ошибся, Лунин – нет. Холостые от Мбаппе, 12 и 13-й игроки Боруссии Д и… отскок Реала? Обзор матчей ½ ЛЧ
- Мудрик получил средние оценки в составе Челси за матч против Тоттенхэма
- АПЛ. Челси – Тоттенхэм 2:0. Очередной удар по лигочемпионским амбициям Постекоглу
- ½ еврокубков, 4 дня УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО