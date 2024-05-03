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Экс-игрок Ливерпуля: Салах - самый эгоистичный футболист, которого я когда-либо видел
Мнение знаковой фигуры для мерсисайдцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник и наставник "Ливерпуля" Грэм Сунесс раскритиковал вингера команды Мохамеда Салаха.
"Он, без сомнения, очень высокого мнения о себе, и был рассержен из-за того, что не начал игру против "Вест Хэма" в стартовом составе на прошлой неделе.
Салах – самый эгоистичный футболист, которого я когда-либо видел. Даже до этого матча, когда Клопп его менял, - он всегда проявлял недовольство", - цитирует Сунесса Daily Mail.
В нынешнем сезоне Салах принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 24 гола и оформил 13 ассистов.
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