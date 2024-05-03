Экс-игрок Ливерпуля: Салах - самый эгоистичный футболист, которого я когда-либо видел

Бывший полузащитник и наставник "Ливерпуля" Грэм Сунесс раскритиковал вингера команды Мохамеда Салаха.

"Он, без сомнения, очень высокого мнения о себе, и был рассержен из-за того, что не начал игру против "Вест Хэма" в стартовом составе на прошлой неделе.

Салах – самый эгоистичный футболист, которого я когда-либо видел. Даже до этого матча, когда Клопп его менял, - он всегда проявлял недовольство", - цитирует Сунесса Daily Mail.