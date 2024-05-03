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Астон Вилла проявляет интерес к форварду Лестера

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Астон Вилла проявляет интерес к форварду Лестера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер" после года перерыва снова возвращается в АПЛ, выиграв нынешний Чемпионшип. Впрочем, некоторые игроки планируют завершить свои выступления в составе "лис" в конце этого сезона.

Келечи Ихеаначо отклонил предложение о продлении контракта в своем нынешнем клубе и, как ожидается, покинет "Кинг Пауэр" этим летом свободным агентом. За ситуацией следит "Астон Вилла", которая год назад подписала бывшего игрока "Лестера" Юри Тилеманса и футболист прекрасно себя проявляет в составе "львов". Кроме того, бирмингемцы рассматривают Келечи Ихеаначо как еще одного форварда на замену звездному нападающему Олли Уоткинсу.

Добавим, что в этом сезоне нападающий "Лестера" провел 25 матчей, где отметился 6 голами и 3 передачами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Келечи Ихеаначо Лестер Сити
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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