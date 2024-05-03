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Астон Вилла проявляет интерес к форварду Лестера
Об этом сообщает Football Insider
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" после года перерыва снова возвращается в АПЛ, выиграв нынешний Чемпионшип. Впрочем, некоторые игроки планируют завершить свои выступления в составе "лис" в конце этого сезона.
Келечи Ихеаначо отклонил предложение о продлении контракта в своем нынешнем клубе и, как ожидается, покинет "Кинг Пауэр" этим летом свободным агентом. За ситуацией следит "Астон Вилла", которая год назад подписала бывшего игрока "Лестера" Юри Тилеманса и футболист прекрасно себя проявляет в составе "львов". Кроме того, бирмингемцы рассматривают Келечи Ихеаначо как еще одного форварда на замену звездному нападающему Олли Уоткинсу.
Добавим, что в этом сезоне нападающий "Лестера" провел 25 матчей, где отметился 6 голами и 3 передачами.
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