BBC: Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что его спор с Мохамедом Салахом "полностью исчерпан"

Салах поссорился со своим тренером, когда тот собирался выйти на поле во время матча с "Вест Хэмом", который в минувшие выходные завершился вничью (2:2). Форвард сборной Египта отклонил просьбу об интервью после игры, сказав: "Если я заговорю, то сегодня вспыхнет пожар". Впрочем, Юрген Клопп сегодня заявил, что ситуация между ним и Салахом уже решилась.

"Нет никаких проблем. Мы абсолютно нормально к этому относимся. Я думаю, что мы имеем право разбираться с этими вещами абсолютно независимо от каких-либо ожиданий извне. Если бы мы не знали друг друга так долго, я не уверен, как бы мы справились с этим, но мы знаем друг друга так долго и уважаем друг друга настолько, что это не является проблемой. Лучшей ситуацией было бы, если бы все были в лучшем положении, мы выигрывали игры и забивали много голов, тогда да, ситуация, вероятно, не была бы такой, потому что Мо не был бы на скамейке запасных в первую очередь. Все зависит от каждого из нас", - сказал главный тренер мерсисайдцев.

Добавим, что "Ливерпуль" еще сохраняет теоретические шансы на победу в АПЛ. Следующий свой поединок подопечные Юргена Клоппа сыграют 5 мая на своем поле против "Тоттенхэма".