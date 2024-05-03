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BBC: Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что его спор с Мохамедом Салахом "полностью исчерпан"

Англия

Главное, чтобы эта ситуация не сказалась на атмосферу в раздевалке клуба

BBC: Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что его спор с Мохамедом Салахом "полностью исчерпан"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Салах поссорился со своим тренером, когда тот собирался выйти на поле во время матча с "Вест Хэмом", который в минувшие выходные завершился вничью (2:2). Форвард сборной Египта отклонил просьбу об интервью после игры, сказав: "Если я заговорю, то сегодня вспыхнет пожар". Впрочем, Юрген Клопп сегодня заявил, что ситуация между ним и Салахом уже решилась.

"Нет никаких проблем. Мы абсолютно нормально к этому относимся. Я думаю, что мы имеем право разбираться с этими вещами абсолютно независимо от каких-либо ожиданий извне. Если бы мы не знали друг друга так долго, я не уверен, как бы мы справились с этим, но мы знаем друг друга так долго и уважаем друг друга настолько, что это не является проблемой. Лучшей ситуацией было бы, если бы все были в лучшем положении, мы выигрывали игры и забивали много голов, тогда да, ситуация, вероятно, не была бы такой, потому что Мо не был бы на скамейке запасных в первую очередь. Все зависит от каждого из нас", - сказал главный тренер мерсисайдцев.

Добавим, что "Ливерпуль" еще сохраняет теоретические шансы на победу в АПЛ. Следующий свой поединок подопечные Юргена Клоппа сыграют 5 мая на своем поле против "Тоттенхэма".

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Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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