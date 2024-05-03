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Челси присматривается к голкиперу Ювентуса
Об этом сообщает Tutto Juve
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Пенсионеры" продолжают поиски нового вратаря на следующий сезон. На днях появлялась информация, что "Челси" следит за ситуацию вокруг Пикфорда из "Эвертона", но он не единственный, кем интересуется руководство лондонского клуба.
"Пенсионеры" присматриваются к игроку "Ювентуса" Войцеху Щенсному. Поляк еще не определился со своим будущим, к тому же он имеет опыт выступлений в АПЛ в составе "Арсенала". Туринский клуб на данный момент не получал никаких предложений, но если поступит хотя бы 10 миллионов евро, бьянконери согласятся отпустить своего голкипера.
Добавим, что в этом сезоне Войцех Щенсный провел 32 поединка, из которых 15 отстоял на ноль.
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