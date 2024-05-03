Тен Хаг: несправедливо оценивать Хойлунда так же, как Кейна. Ему нужно время

Эрик тен Хаг подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" подписал Расмуса Хойлунда прошлым летом из-за неудачи с трансфером Харри Кейна.

"У нас были хорошие варианты помимо Хойлунда. Я искал нападающего, который уже доказал свою состоятельность и которого мы хотели бы подписать, но нам это не удалось. А потом мы обратились к Расмусу, потому что он талантливый футболист.

Да, я имел ввиду Харри Кейна. Это тот форвард, который принесет вам 30 голов. Думаю, Расмус доберется до этой цели, но ему нужно время. Несправедливо оценивать его так же, как Кейна. Я бы никогда не сравнивал двух игроков, потому что они очень разные", - приводит слова тен Хага Sky Sports.