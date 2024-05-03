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Тен Хаг: несправедливо оценивать Хойлунда так же, как Кейна. Ему нужно время
Коуч "красных дьяволов" высказался о 21-летнем форварде
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" подписал Расмуса Хойлунда прошлым летом из-за неудачи с трансфером Харри Кейна.
"У нас были хорошие варианты помимо Хойлунда. Я искал нападающего, который уже доказал свою состоятельность и которого мы хотели бы подписать, но нам это не удалось. А потом мы обратились к Расмусу, потому что он талантливый футболист.
Да, я имел ввиду Харри Кейна. Это тот форвард, который принесет вам 30 голов. Думаю, Расмус доберется до этой цели, но ему нужно время. Несправедливо оценивать его так же, как Кейна. Я бы никогда не сравнивал двух игроков, потому что они очень разные", - приводит слова тен Хага Sky Sports.
Напомним, Хойлунд перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Аталанты" летом 2023 года за 73,90 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний норвежец провел 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился восемью голами и двумя ассистами.
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